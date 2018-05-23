Россия готовит кибератаку на украинские госструктуры во время финала Лиги чемпионов, - СБУ

Служба безопасности заявила о подготовке Россией возможной мощной кибератаки на государственные структуры Украины накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-службы СБУ.

Сообщается, что специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещенных в Украине сетевых устройств. Указано, что вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило название VPNFilter.

Так, подобные атаки с 2016 года фиксировались по всему миру. По полученной информации, на этот раз географическая нацеленность атаки направлена именно на украинский сегмент. Выводы криминалистического исследования показывают, что VPNFilter позволяет злоумышленникам перехватывать весь трафик, проходящий через пораженное устройство, собирать и выгружать информацию, удаленно управлять инфицированным устройством и даже выводить его из строя.

Специалисты СБУ заявляют, что инфицирование оборудования именно на территории Украины является подготовкой к очередному акту киберагрессии со стороны России, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги чемпионов. Правоохранители уже задействованы для нейтрализации скрытой сетевой инфраструктуры злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия от имени террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) распространяла информацию о «запланированных терактах» на финале Лиги чемпионов в Киеве.