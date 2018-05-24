«РФ отказывается проводить переговоры», - Порошенко об освобождении украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация отказывается проводить переговоры насчет освобождения украинских политзаключенных.

Такое заявление Глава государства сделал в среду, 23 мая, во время своего визита на военный полигон «Широкий Лан» в Николаевской области.

По словам Петра Порошенко, он каждый раз в ходе международных встреч поднимает вопрос об освобождении украинских политзаключенных, которые незаконно пребывают в российских тюрьмах.

– Зависит освобождение от одного человека, и ни у кого в мире, кроме определенных телеканалов, нет сомнений, от кого это зависит – от Владимира Владимировича Путина, который должен дать распоряжение выпустить украинских политзаключенных или же использовать амнистию, если у них прошло так называемое судилище, – сказал Порошенко.

Также Президент Украины отметил, что будут применены санкции в отношении РФ в связи с тем, что агрессор отказывается выпускать из мест лишения свободы политзаключенных.

– На сегодняшний день РФ отказывается проводить переговоры касательно освобождения и именно поэтому у меня нет никаких сомнений насчет того, что будут применены санкции в отношении РФ в связи с невыполнением Минских соглашений, составляющей которых является освобождение политзаключенных. Когда некто пытается в Украине «водить хоровод» – это попытка отвлечь внимание от того, кто на самом деле несет ответственность за незаконное и брутальное удержание украинских политзаключенных. Весь мир знает, кто несет ответственность за незаконное заключение Сенцова, – добавил глава государства.

Кроме того, он призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить бессрочную голодовку.

– Я призываю его прекратить голодовку – он нам нужен живым и здоровым. Мы ждем всех политзаключенных в Украине, – подытожил Президент Украины.

Напомним, что ранее Президент Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для освобождения всех незаконно заключенных украинцев. Президент сделал заявление в связи с тем, что Сенцов объявил голодовку.

Ранее сообщалось, что, Сенцов объявил бессрочную голодовку с 14 мая.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.