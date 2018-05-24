Порошенко в Николаеве рассказал, как украинская армия будет использовать Javelin

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаев заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin станут дополнительным фактором, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Президент напомнил, что вчера на Черниговщине проверил Вооруженные силы и их готовность к боевому использованию ракетных комплексов Javelin.

- Использование Javelin дает преимущества при выполнении задач по поражению вражеской бронетехники и повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава, - отметил Президент во время празднования Дня морской пехоты Украины.