Порошенко в Николаеве рассказал, как украинская армия будет использовать Javelin

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаев заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin станут дополнительным фактором, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Президент напомнил, что вчера на Черниговщине проверил Вооруженные силы и их готовность к боевому использованию ракетных комплексов Javelin.

- Использование Javelin дает преимущества при выполнении задач по поражению вражеской бронетехники и повышает живучесть наших противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава, - отметил Президент во время празднования Дня морской пехоты Украины.

- Конечно, это сугубо оборонительное оружие, которое США предоставило Украине в результате работы наших дипломатов, правительства, министра обороны, и моей. Оно будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской федерации. И не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе, - отметил он. - Оно станет дополнительным фактором для сдерживания российской агрессии.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор