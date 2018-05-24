Подозреваемый в организации госперевороа Рубан лично написал боевикам письмо с просьбой обменять его, - Геращенко

Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке терактов в Киеве, лично от руки написал и подписал письмо к так называемой представительнице ОРДО в Минске с просьбой передать его боевикам.

Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет ТСН.

- Больше месяца назад, в начале апреля, через Минский центр технической поддержки мы получили так называемое обращение от так называемых представителей ОРДО с требованием включить в список (обмена) Рубана. Они ссылались на его личное письмо, адресованное так называемой представительнице ОРДО в Минске. Как это письмо попало к представителям ОРДО, я не знаю, возможно, через родственников или адвокатов, — заявила она.

Скорее всего, имеется в виду «омбудсмен» ОРДО Дарья Морозова. По словам Геращенко, боевики требовали включить Рубана в список на обмен на основе этого обращения.

- Они сказали о готовности передать его взамен на кого-то из наших военных в формате «один на один». А потом на следующей встрече попросили включить в общий список от ОРДО в 80 человек. В том списке также «беркутовцы» и 23 россиянина. И теперь они требуют передачи только в таком формате. Это нереалистичный сценарий, — подчеркнула представитель Украины в ТКГ.

Геращенко также отметила, что на сегодняшний день боевики подтверждают на обмен только 20 человек, среди которых 8 военных, но требуют отдать более 100 человек, половина которых никак не связана с конфликтом на Донбассе.

- Также в списке — россияне, которых мы готовы передать, но только России, чтобы освободить наших пленников. Поэтому этот вариант мы тоже не можем принять, учитывая все позиции, — объяснила замглавы Верховной Рады.

Геращенко подчеркнула, что с начала 2018 года для освобождения заложников украинская сторона сделала пять или шесть предложений. Но безуспешно.

- Мы предлагали передать 23 россиян, в этом списке — Агеев. Также мы предлагали передать тех, кто имеет отношение к войне на Донбассе и уже осужден, кого можно помиловать, чтобы забрать наших подтвержденных: и военных, и журналиста Станислава Асеева (Васина). Были и другие. Все эти наши предложения отвергались, — отметила Геращенко

Напомним, что СБУ задержала переговорщика с боевиками Рубана, перевозившего арсенал оружия в Киев в марте 2018 года, после чего суд арестовал переговорщика Рубана без права залога – его подозревали в подготовке покушения на Порошенко.

Глава СБУ Василий Грицак тогда заявлял, что Рубан по предварительному сговору с главарями боевиков «ДНР» готовил кровавые теракты в Киеве. После этого СБУ начала проводить массовые обыски у организаторов антиукраинских митингов, в ходе которых было выявлено оружие и взрывчатка.

Позже террористическая «ДНР» внесла переговорщика Рубана в списки обмена.