«Роскосмос» возглавит российский министр, обвинявший «Зорю» в срыве строительства флота РФ

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос».

Об этом сообщает «Лента.ru».

О назначении Рогозина главой корпорации в мае сообщали источники РБК. По данным собеседников издания, «Роскосмос» реформируют, планируется создать «ракетно-космический холдинг» и сделать его руководителем бывшего вице-премьера.

В составе правительства, которое ушло в отставку после инаугурации Путина 7 мая, Рогозин курировал оборонно-промышленный комплекс. В новый состав кабинета министров чиновник не вошел. Действующий руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что указа о его отставке или переводе на другую работу пока нет.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин заявлял, что николаевская «Зоря» не поставила двигателей на $100 миллионов и сорвала строительство флота РФ. Ранее сообщалось, что Рогозин, хваставший своим умением обращаться с оружием, случайно ранил себя в ногу.