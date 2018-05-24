Украина на год ввела санкции против российского олигарха, владеющего «Николаевским глиноземным заводом»

Украина ввела санкции против семерых включенных в санкционный список США российских олигархов, среди которых бизнесмен Олег Дерипаска.

Об этом говорится в приложении к указу президента №126 от 14 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях, сообщает «Страна».

В частности, под санкции попали олигархи: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Ранее все они были включены в санкционный список США. Украина ввела ограничительные меры на период в один год. Они включают блокирование активов, предотвращение выведения капитала из Украины и запрет на въезд.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – «UC Rusal», En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.