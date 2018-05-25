«Требуем от РФ взять на себя ответственность»: Австралия и Нидерланды обвинили Россию в катастрофе «Boeing» на Донбассе

Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе рейса MH17, который был сбит ракетой «Бук» над территорией Украины в 2014 году.

Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов.

Заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока появилось на следующий день после публикации результатов расследования Международной следственной группы.

«Мы требуем от России взять на себя ответственность и полностью сотрудничать в установлении правды и справедливости для жертв полета MH17 и их родственников», — заявил дипломат.

Он сообщил, что страны планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».