Из-за обстрела Старой Николаевки произошли взрывы боеприпасов ВСУ – началась эвакуация населения

Сегодня, 25 мая, в 4:45 противник обстрелял южную окраину Старой Николаевки (бывшая Правдовка) вблизи Горловки Донецкой области, выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов. Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки. Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить две гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр [3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» «ДНР»]. В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Есть ли погибшие или раненые среди украинских военных в результате обстрела Старой Николаевке, не сообщается.

В сводке за прошедшие сутки пресс-центр Объединенных сил, вопреки традиции, также не предоставляет информацию о потерях. Сообщается, что наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

По данным разведки, противник понес потери: четыре боевика убиты и пять получили ранения.

Глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook пишет, что боеприпасы в Старой Николаевке взрываются до сих пор, хотя и с меньшей интенсивностью.

Началась эвакуация людей из поселка, к 11:00 вывезли 20 человек, в том числе 11 детей. В Старой Николаевке проживает 700 человек.

Напомним, на Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков.