Россия должна ответить за уничтожение «Boeing МН17», - МИД Великобритании

Россия должна понести ответственность за уничтожение пассажирского самолета рейса МН17 в июле 2014 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

«Кремль считает, что может действовать безнаказанно ... Российское правительство теперь должно ответить за свои действия, связанные с уничтожением MH17», - сказал Джонсон.

Глава британского МИД добавил, что этот инцидент является ярким примером того, что Кремль пренебрегает жизнями невинных людей.

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».