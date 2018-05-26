Российские СМИ уличили в распространении фейка о том, что Украина хочет превратить Крым в остров

В сети появились публикации российских СМИ, в которых говорится, что Украина собирается отделиться от оккупированного Крыма судоходным каналом.

«Укргидропроект» на своей официальном сайте заявил, что информация о разработке проекта Азово-Черноморского канала является фейком.

В комментарии изданию «Крым.Реалии» институт добавил, что инженер по имени Татьяна Лунина никогда не работал в «Укргидропроекте».

Первые сообщения о «проекте» канала, который отделит Украину от Крыма, и Татьяне Луниной появились в сети еще в 2015 году.

В мае 2016-го на сайте администрации президента Украины появилась электронная петиция с предложением «отделить Крым от материка каналом, превратив его в остров».

Напомним, 9 мая в ООН состоялись обсуждения на тему влияния российской пропаганды в международном измерении, а также опыта Украины в противостоянии этому явлению. Мероприятие было организовано украинской делегацией в рамках работы 40-й сессии Комитета ООН по информации.

Отметим, ранее Россия использовала кадры из художественного фильма, чтобы доказать, что химатака в Сирии была «фейком»