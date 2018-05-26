Россия ответственна за нарушение прав человека в Украине и Грузии, - доклад ПА НАТО

Доклад Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию.

Об этом в Facebook сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

«В докладе, который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт, отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы относительно ответственности России за нарушение прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии», - говорится в сообщении.

Фриз отметила, что в докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».