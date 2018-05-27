Пограничники задержали за дезертирство бывшую военнослужащую ВСУ, которая спустя 4 года оккупации Крыма решила вернуться на материк

На границе с аннексированным Крымом 26 мая украинские пограничники задержали за дезертирство женщину, которая до захвата Россией полуострова служила в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.

«Ночью к контрольному пункту въезда-выезда «Каланчак» с территории аннексированного Крыму в пешем порядке прибыла 39-летняя гражданка Украина. Во время проверки документов пограничники установили, что в соответствии с базой данных гражданка разыскивается правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 408 УК «Дезертирство», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, она проходила службу в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины на территории Крыма, но после аннексии полуострова не вернулась в своею воинскую часть, которая была перемещена на материк.

По данному факту пограничники проинформировали Каланчацкий отдел Национальной полиции и передали гражданку в руки полицейских.

Напомним, что в Украине разыскивают 4 тысячи военнослужащих из Крыма – к суду привлекли лишь четырех предателей.