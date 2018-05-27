За сутки на Донбассе боевики 28 раз нарушили режим тишины – один военнослужащий погиб, четверо ранены

За прошедшие сутки, 26 мая, боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще четверо – ранены.

Об этом сообщаетпресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 27 мая.

Отмечается, что активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

«Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения», - говорится в отчете.

«Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население», - подчеркнули в пресс-центре.

Кроме того сообщается, что в результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - четверо погибших и пятеро раненых.

Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

Напомним, что в сети появилось видео попадания артиллерийского снаряда боевиков в склад ВСУ на Донбассе.