На Донбассе нашелся морской пехотинец, который пропал во время боя

Морской пехотинец 36-й отдельной бригады, который 27 мая исчез после столкновения с боевиками возле Павлополя, нашелся.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец, сообщает телеканал «112 Украина».

В настоящее время состояние здоровья военного удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

- С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся, – отметил Шубец.

Отметим, что подразделения 36-й бригады морской пехоты базируются, в том числе, и в Николаеве. Из какого именно батальона указанный морпех, не уточняется.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза – из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.