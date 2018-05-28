На Одесчине «Nissan» столкнулся с поездом - погибла пассажирка авто, двоих детей госпитализировали

В понедельник, 28 мая, в Одесской области на переезде автомобиль столкнулся с поездом.

Об этом сообщается на странице ПАО «Укрзалізниця» в Facebook.

Так, водитель автомобиля «Nissan» при работающей световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса - Киев, который двигался со скоростью 115 километров в час.

По предварительной информации, в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один человек получил травмы.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине поезд сбил насмерть женщину – помощник машиниста отправился за помощью, но умер на станции.

Также ранее на Николаевщине пенсионер на автомобиле врезался в поезд и задержал его на 21 минуту.