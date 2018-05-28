В селе на Донбассе осколок от снаряда боевиков убил 15-летнюю девочку

В понедельник, 28 мая, в селе Железное Донецкой области осколок снаряда боевиков убил девочку.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

В полиции Донецкой области уточнили, что 15-летняя девочка во время случившегося находилась во дворе своего дома.

"Снаряд разорвался в 3 метрах от нее и не оставил ни одного шанса выжить. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Начато уголовное производство. О трагедии в полицию сообщил дедушка погибшей сегодня около 12.30", - сообщили в полиции.

Напомним, что по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, в период с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 - получили ранение.