Российская прокуратура просит для украинского журналиста Сущенко 14 лет тюрьмы

Прокурор во время прений в Московском городском суде запросил 14 лет лишения свободы для украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже.

Об этом сообщает «Медиазона».

В свою очередь, защита настаивала на невиновности Сущенко, который, по словам адвоката Марка Фейгина, стал жертвой провокации.

В начале октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали журналиста «Укринформа» Романа Сущенко «при проведении шпионской акции». В сообщении ведомства журналиста назвали «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» и обвинили в том, что он «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской федерации».

По словам Фейгина, Сущенко шесть лет жил во Франции, занимая должность корреспондента агентства «Укринформ» в Париже, и часто приезжал в Россию. Защитник и министерство иностранных дел Украины настаивают, что свой очередной визит в страну Сущенко совершил по личным мотивам, так как в России у него живут родственники. Свою вину украинец отрицает.