На Донбассе боевики за сутки 37 раз нарушили режим тишины - ранены шесть украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 37 раз нарушали режим тишины, из которых 9 раз - из минометов калибра 82 и 120 мм.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Золотое на Луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка, Маринка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино. В ответ на обстрелы из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил отвечали огнем.

Всего во время боевых действий шесть украинских военнослужащих получили ранения, их эвакуировали в больницы.

Также за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения.

«Так, около 5:00 утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15 часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбудили уголовные дела. По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и пятеро ранены.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили троих боевиков. Также на линии фронта на Донбассе 27 мая, после столкновения с боевиками возле Павлополя исчез морской пехотинец 36-й отдельной бригады.