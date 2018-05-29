Пропавший на Донбассе несколько дней назад 19-летний военнослужащий попал в плен боевиков

Военный 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской мехбригады ВСУ, который пропал на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.

Об этом говорится на странице бригады в Facebook.

«Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену», — сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики обнародовали видео допроса военного. По нему можно сделать вывод, что боец подвергся тяжелому психологическому воздействию и находится в стрессовом состоянии.

«Тот факт, что военный утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины, указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб. Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный, — это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины», — добавили в бригаде.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщил, что в мае перешли линию фронта к боевикам четверо украинских военных.

«… Один из 36-й бригады морской пехоты, двое из 14-й бригады, один из 30-й бригады. Дезертиры, получается. «Залетный месяц» такой получился. Результат некомплекта, который пополняют «заробитчане». Когда некомплект на передовой достигает 60-70%, то выбор невелик. Сидит такой «залетчик», бухает, нарушает дисциплину, конфликтует, всем недоволен, а его не убирают, потому что и такой для чего-то да пригодится.», – написал он в Facebook.

Один из них, по словам журналиста, «35-летний Виталий Чмиль из Николаева, из 36-й бригады, пошел в ВСУ в августе 16-го, а теперь бросил семью в Николаеве, решил стать звездой российского телевидения, принимает участие в телепостановках противника».

Как известно, 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.