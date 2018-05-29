В России заявили, что политзаключенный Сенцов дал согласие на поддерживающую терапию

Олег Сенцов Украинский политзаключённый Олег Сенцов, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, дал согласие на поддерживающую терапию.



Об этом говорится в сообщении на сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», - сообщают в ведомстве.

Также отмечается, что за время отказа от приема пищи ухудшения его общего состояния здоровья не зарегистрировано.

«На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Как известно, в 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Николаевцы устроили флешмоб в поддержку украинского полит заключенного Сенцова. Также акция в поддержку украинского режиссера прошла в Нью-Йорке.