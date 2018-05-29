Вблизи Торецка боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ

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Боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

«Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе населенного пункта Нелиповка под Торецком представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата для мониторинга местности. Около 11:35  произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ.

«По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки», - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона не открывала огонь по населенным пунктам.

Напомним, ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге, уничтожив бронетехнику боевиков.

Роман Свиридов

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