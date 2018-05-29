Водная полиция спасла николаевца, который пытался переплыть реку и начал тонуть

В Николаеве 29 мая в районе яхт-клуба водная полиция спасла тонущего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На спецлинию 102 поступило сообщение, что на реке Южный Буг тонет человек. Неравнодушные граждане пытались помочь николаевцу на своих лодках, однако не смогли этого сделать.

Прибыв по вызову, полицейские группы поддержки общественного порядка на воде быстро вытащили мужчину из воды, оказали ему первую домедицинскую помощь и вызвали «скорую». Не оставила полиция без помощи и «спасателей» - их взяли на буксир.

Уже придя в себя и отдохнув, мужчина рассказал, что пытался переплыть реку и не рассчитал свои силы. От помощи медиков он отказался, заверил, что хорошо себя чувствует.

Напомним, что в Николаеве ранее спасли женщину, которой стало плохо во время купания.