«Профессиональная деятельность и гражданская позиция», - глава полиции Киева о причинах убийства Бабченко

Аркадий Бабченко Столичная полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, пишет «Громадське».

- Рассматривают две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция, - сказал Крищенко.

По его словам, полицию вызвала жена журналиста, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли. Она находится сейчас в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести события. С женщиной общаются врачи. На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко сказал: «Мы не готовы сказать, полиция осматривает место происшествия».

- После осмотра места происшествия, после того, как допросим свидетелей, завтра сможем количество версий расширить, - сообщил Крищенко.

Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи.