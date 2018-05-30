ОБСЕ и Комитет защиты журналистов призвали Украину немедленно расследовать убийство Бабченко

Аркадий Бабченко Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте комитета.

«Украинские власти должны провести быстрое и тщательное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко и привлечь виновных к ответственности. Аркадий Бабченко, ветеран-журналист и стойкий критик политики Кремля на востоке Украины, работал в различных средствах массовой информации, в т.ч. «Новой газете» и «Московском комсомольце». Он уехал из России в 2017 году, сначала в Прагу, затем переехал в Украину, чтобы присоединиться к телеканалу ATR», - сообщили в комитете.

К тому расследованию призвал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли связаны с семьей журналиста», - написал он в своем Twitter.

Основатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что газета проведет собственное расследование убийства Аркадия Бабченко.

- У нас есть бюро в Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово, - заявил Муратов, сообщает «Дождь».

Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи. Версиями убийства Бабченко назвали профессиональную деятельность и гражданскую позицию журналиста.