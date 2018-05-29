Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Бабченко

Полиция Киева приступила к розыску подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.
Фоторобот подозреваемого опубликовал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Преступление случилось в Днепровском районе Киева, на улице Никольско-Слободской.
Возраст – 40-45 лет.
Рост – 175-180 сантиметров.
Телосложение среднее, с животом.
Черты лица средние, борода седая.
Был одет в джинсы и джинсовую куртку, темно-синюю бейсболку.
Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи.