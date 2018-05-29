Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Бабченко

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Полиция Киева приступила к розыску подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Фоторобот подозреваемого опубликовал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Преступление случилось в Днепровском районе Киева, на улице Никольско-Слободской.

Возраст – 40-45 лет.

Рост – 175-180 сантиметров.

Телосложение среднее, с животом.

Черты лица средние, борода седая.

Был одет в джинсы и джинсовую куртку, темно-синюю бейсболку.  

Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи.

Вадим Богданов

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