На Донбассе украинские военнослужащие уничтожили троих боевиков, - штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки 29 мая в результате обстрелов боевиков ранены четыре украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Пресс-центр отмечает уменьшение интенсивности боевых действий. Всего российско-оккупационные войска 36 раз вели обстрел по украинским позициям, из них девять раз применяли тяжелое вооружение.

«Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкино», - говорится в сообщении.

Украинским раненым предоставили квалифицированную помощь, их жизни ничего не угрожает.

«По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены», - сообщили в штабе.



Напомним, что за прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 37 раз нарушали режим тишины, из которых 9 раз - из минометов калибра 82 и 120 мм.