«Только сжечь», – министр Омелян после убийства Бабченко заявил, что Кремль и Москву не изменить

После убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, которому поступали угрозы, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Кремль и Москву нужно сжечь.

Об этом он написал в Facebook.

«Цель империи варваров - разрушить все, что они не способны подчинить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. «Случайные» смерти и банальные пули убийц», - написал его министр.

По его словам, свободу удается завоевать страшной ценой.

«Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится пожимать вспотевшую от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках. Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь», - написал министр.

Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи. Версиями убийства Бабченко назвали профессиональную деятельность и гражданскую позицию журналиста. Позже полиция опубликовала фоторобот подозреваемого убийцы.