На Донбассе женщина-медик героически вынесла с поля боя раненного бойца

Старший медик отдельной механизированной бригады сержант Алина Донникова спасла раненного украинского военнослужащего, вынеся его на плечах с поля боя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, вражеский снайпер ранил одного из украинских военнослужащих в районе Авдеевки. Несмотря на интенсивный огонь противника, сержант Алина Донникова эвакуировала в безопасное место раненного и оказала ему медицинскую помощь.
«За проявленное личное мужество, стойкость и решительность при исполнении воинского долга, в условиях, связанных с риском для жизни сержанта Алину Донникову представлены к награде», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге, уничтожив бронетехнику боевиков.