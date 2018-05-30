На Донбассе женщина-медик героически вынесла с поля боя раненного бойца

Старший медик отдельной механизированной бригады сержант Алина Донникова спасла раненного украинского военнослужащего, вынеся его на плечах с поля боя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, вражеский снайпер ранил одного из украинских военнослужащих в районе Авдеевки. Несмотря на интенсивный огонь противника, сержант Алина Донникова эвакуировала в безопасное место раненного и оказала ему медицинскую помощь.

«За проявленное личное мужество, стойкость и решительность при исполнении воинского долга, в условиях, связанных с риском для жизни сержанта Алину Донникову представлены к награде», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге, уничтожив бронетехнику боевиков.