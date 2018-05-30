Украина готова отдать 23 пленных за своих политзаключенных в России, - Геращенко

Украина готова передать Российской Федерации 23 россиян для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом в интервью «Крым. Реалии» заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

- Мы заявили, в том числе и в Минске, о готовности передать Российской Федерации 23 россиян, чтобы освободить украинцев в тюрьмах России. Мы будем еще и еще раз ставить этот вопрос, - отметила Геращенко.

Она также отметила, что вопрос политзаключенных в Крыму украинская сторона не может поднимать на переговорах в Минске.

- Во время работы минской группы обсуждается только война в Донбассе. Но в ПАСЕ, в ООН, нормандском формате - в любом составе вопрос обсуждается. Что еще меня тревожит? Реакция мира на все это. Спецпредставитель по вопросам свободы слова ОБСЕ, Совет Европы сделали заявления о задержании Вышинского. А где их беспокойство хотя бы о том, что более двух недель голодает Сенцов? - подчеркнула Геращенко.

Геращенко отметила, что в начале года у участников переговоров было «больше оптимизма» в теме заложников.

- Мы имели больше оптимизма в начале года о том, что нам удастся до президентских выборов в Российской Федерации вытянуть еще и наших заложников с оккупированных территорий, и разблокировать процесс освобождения заложников Кремля, - сказала Геращенко.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов, удерживаемый в российской тюрьме, объявил голодовку.