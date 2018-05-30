СБУ опубликовала видео задержания организатора покушения на Бабченко

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания гражданина Г – подозреваемого в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Видео опубликовано на YouTube-канале СБУ.

Подозреваемого задержали, когда он шел по улице, оперативники подошли к нему сзади и скрутили руки. После этого его посадили в минивэн и увезли. Судя по всему, во время задержания подозреваемый спрашивал, что происходит:

- Сейчас все расскажем. СБУ, знакомо вам? – ответил ему один из контрразведчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. Для реализации этого плана спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г, который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда терактов и убийств. После инсценировки СБУ задержала организатора покушения.