Через Донецк ночью боевики гнали тяжелую бронетехнику, а возле Луганска ОБСЕ обнаружила около 100 танков

В ночь на четверг, 31 мая, в центре оккупированного РФ Донецка были зафиксированы масштабные передвижения тяжелой бронетехники.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает портал Ведомости Донбасса.

По словам местных жителей, колонны военной техники шли с периодичностью в 5-10 минут.

«По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и грады точно рассмотрела», - рассказала в соцсетях одна из очевидцев.

Кроме того, специальная мониторинговая мисси ОБСЕ зафиксировала возле Луганска около 100 танков оккупационных сил РФ.

В частности, 34 танка находились возле населенного пункта Круглик (в 31 километре к юго-западу от Луганска), 19 танков, 8 самоходных артиллерийских орудий и 24 буксируемых миномета в районе Мирного, 13 танков неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), 8 танков и 7 буксируемых минометов около Миусинска, а также 24 танка и 4 ЗРК возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).

Напомним, в оккупированном Луганске взорвалась колонна военной техники боевиков, которую готовили для парада на 9 мая.