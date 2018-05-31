Опубликовано видео, как ВСУ уничтожили позицию боевиков «Фурункул» на Светлодарской дуге

На Светлодарской дуге уничтожена позиция боевиков.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин.

«Последние пару дней идет очень много информационного вброса, что мол все эти рассказы о победах ВСУ на Светлодарской дуге выдумка, нет видео и фото. А если есть, то на них ничего не видно. Ну ладно, если Вам не видно, то вот свежее и полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит сепарскую позицию «Прыщ», она же «Фурункул» находящуюся в «Волшебном лесу» — разносит в щепки», — написал он.