Опубликовано видео, как ВСУ уничтожили позицию боевиков «Фурункул» на Светлодарской дуге

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На Светлодарской дуге уничтожена позиция боевиков.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин.

«Последние пару дней идет очень много информационного вброса, что мол все эти рассказы о победах ВСУ на Светлодарской дуге выдумка, нет видео и фото. А если есть, то на них ничего не видно. Ну ладно, если Вам не видно, то вот свежее и полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит сепарскую позицию «Прыщ», она же «Фурункул» находящуюся в «Волшебном лесу» — разносит в щепки», — написал он.

По словам Мысягина, от позиции боевиков не осталось даже целых бревен.

Напомним, ранее ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге, уничтожив бронетехнику боевиков.

Роман Свиридов

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