В Литве и Румынии секретно удерживали и пытали американских заключенных, - Европейский суд по правам человека

Румыния и Литва разрешили ЦРУ пытать двух заключенных по подозрению в терроризме группировки Аль-Каида в секретных тюрьмах.

Об этом сказано в решении Европейского суда по права человека.

«Суд признал несколько нарушений Конвенции и, в частности, нарушение запрета применения пыток, в результате участия государств-ответчиков в программе ЦРУ по тайным задержаниям», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению ЕСПЧ, в Румынии с сентября 2003 года по ноябрь 2005 находился секретный американский объект, предназначенный для содержания под стражей подозреваемых. Аналогичный объект работал в Литве с февраля 2005 года по март 2006 года.

«Заявители находились на этих объектах, а национальные власти знали, что ЦРУ будет жестоко с ними обращаться вопреки Конвенции. Эти государства также позволили передать заявителей в другие места заключения ЦРУ, тем самым подвергая их дальнейшему жестокому обращению», — сказано в решении суда.

Помимо того, судом отмечено, что показания от заявителей получить не удалось, поскольку они и по сей день удерживаются американской властью.

«Пришлось устанавливать факты из различных источников. В частности, была получена ключевая информация из отчета комитета Сената США о пытках ЦРУ, который был обнародован в декабре 2014 года. Суд также заслушал показания свидетелей-экспертов», — дополняют в решении.

В свою очередь по данным американской разведки, Абу Зубайда и Абд аль-Нашири являлись одними из лидеров «Аль-Каиды» в 90-х годах. Оба они были задержаны в 2001 году и в данный момент находятся в тюрьме Гуантанамо.

Напомним, ранее что КНДР освободила трех американских граждан.