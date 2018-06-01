«Во время артобстрела закрыл собой дочь»: в больнице Днепра умер военнослужащий

В областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер боец ВСУ,который ценой собственной жизни 25 мая спас в Донбассе дочь-медсестру.

Об этом сообщил главврач госпиталя Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

«Николай, старший сержант 48-ми лет из Кировоградской области, дочь - Ярослава, санинструктор той же части. Внезапный артобстрел не оставлял шансов: Николай своим телом накрыл дочь», - написал медик.

Военный получил тяжелое осколочное ранение головы - мина разорвалась в трех метрах. Травмы его дочери были значительно легче - акустическая взрывная баротравма и сотрясение мозга.

«Ярослава выздоравливает. Ее отец перенес множество операций в Мечникова. Сегодня ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце», - резюмировал руководитель больницы.

Бойца не удалось спасти.

Напомним, ранее на Донбассе женщина-медик героически вынесла с поля боя раненного бойца.