Удерживаемого в российской тюрьме Кольченко заставляют принять гражданство РФ, - мать политзаключенного

Крымчанина Александра Кольченко заставляют принять гражданство России.

Об этом «Радио Свобода» рассказала мать политзаключенного Лариса Кольченко.

По ее словам, российские силовики пытаются воздействовать на Александра убеждением, а затем прибегают и к открытому шантажу и угрозам.

- Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, «как плохо в Украине и как хорошо в России», затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что «у тебя родители в Крыму остались», что надо как-то принять гражданство ... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт», - рассказала Лариса Кольченко.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Напомним, незаконно осужденный в России по делу «крымских террористов» украинец Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

МИД Украины направил в соответствующее ведомство РФ письмо с требованием допустить украинского консула к политзаключенному.