Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским «Боингом» в 2014 году над Донбассом.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.nl.

Как сообщается, такое решение депутаты приняли в ходе дебатов, состоявшихся в четверг при участии министра иностранных дел Стефа Блока.

Стоит отметить, что позицию Нидерландов и Австралии по МН17 поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты. В частности Тьерри Боде, лидер партии «Форум за демократию», которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. При этом, признавая результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, он заметил, что остается «в поиске правды».

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались «Форум за демократию» и правая «Партия свободы» (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

В то же время несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привести к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он добавил, что «не исключает ответственности Украины» в будущем.

Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

Напомним, 24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Как известно, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».