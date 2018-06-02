«Завозят материалы для военных целей»: США о «гумконвоях» России для Донбасса

Россия лишь создает видимость помощи местному населению на временно оккупированных территориях Донбасса, но «гумконвои» просто маскируют перевозку материалов для военных целей.

Об этом в обращении к руководству ОБСЕ сообщил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

Камиан рассказал, что 24 мая миссия наблюдателей ОБСЕ зафиксировала прибытие 75-го российского конвоя из белых грузовиков на территорию Украины.

«Наблюдатели на Донецком пункте пропуска насчитали 10 грузовиков, у 8 из которых была надпись «Гумпомощь РФ» … Увидели, как конвой заезжает с территории РФ. Грузовики проехали всего 500 метров, и к конвою присоединилась еще один дополнительный белый грузовик без отметок, который не был даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками, которые находятся на Донецком пункте пересечения в РФ», — передает «Голос Америки» слова Камиана.

Представитель США считает, что только ради этого «силы, управляемые Россией, приказали наблюдательной миссии подвинуться на 500 метров при продвижении конвоя в Украину.

«Мы не знаем, что внутри этих конвоев, которые заявлены как гуманитарные, так как РФ не позволяет наблюдательной миссии проверять их, или следить за их разгрузкой … Если бы Россия действительно поставляла гуманитарную помощь, почему ее силы так тщательно заботятся, чтобы международные наблюдатели не увидели содержания груза на границе и на контролируемых РФ территориях Украины?», — пишет Камиан.

Он также отметил, что конвои, которые прибывают из РФ, разгружают необычным для гуманитарных грузов образом.

«Однако нам известно, что эти так называемые грузовики с «помощью» не разгружают в больнице, или школе, неправительственной организации или хранилище ООН. Вместо этого их разгружают в месте, которое, по сообщениям наблюдательной миссии ОБСЕ, используют силы под руководством РФ. Вооруженные люди в военных формах охраняют там периметр и не позволяют наблюдателям миссии увидеть груз, или поговорить с кем-либо на месте», — отметил поверенный США при ОБСЕ.

Напомним, ранее парламент Нидерландов признал Россию виновной в катастрофе «Boeing» на Донбассе.