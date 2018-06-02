На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с пограничниками на пункте пропуска Майорское

В районе проведения операции Объединенных сил террористы обстреляли автомобиль пограничного наряда Госпогранслужбы на КПВВ Майорское.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники на автомобиле Кугуар осуществляли доставку смены пограничных нарядов к контрольному посту и контрольному пункту въезда – выезда.

После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался на КПВВ, террористы открыли огонь из стрелкового оружия.

По данным ведомства, никто из военнослужащих в результате обстрела не пострадал.

Гражданских лиц на контрольном посту не было, личный состав находился в блиндажах.

Напомним, вблизи Торецка боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ.