На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с пограничниками на пункте пропуска Майорское

В районе проведения операции Объединенных сил террористы обстреляли автомобиль пограничного наряда Госпогранслужбы на КПВВ Майорское.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пограничники на автомобиле Кугуар осуществляли доставку смены пограничных нарядов к контрольному посту и контрольному пункту въезда – выезда.
После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался на КПВВ, террористы открыли огонь из стрелкового оружия.
По данным ведомства, никто из военнослужащих в результате обстрела не пострадал.
Гражданских лиц на контрольном посту не было, личный состав находился в блиндажах.
Напомним, вблизи Торецка боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ.