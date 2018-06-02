«Он бледный, теряет зубы и волосы», - сестра Сенцова рассказала о состоянии голодающего в РФ политзаключенного

У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 20-й день, выпадают зубы и волосы.

Об этом сестра Сенцова Наталия Каплан сообщила в интервью журналистам после выступления на акции в его поддержку, которая проходит в Киеве на Майдане Незалежности, передает «Интерфакс-Украина».

- Он бледный, теряет зубы, теряет волосы. Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат. Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно, - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли Сенцов об акциях в его поддержку, которые проходят в Украине и других странах, сестра ответила:

- Олег обо всем узнает абсолютно, что происходит вокруг его имени. Но, конечно же, с задержкой — о сегодняшней акции он узнает уже послезавтра.

По словам Каплан, акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных очень важны, потому что «мировые лидеры, они, конечно же, немного в информационном вакууме, и если о проблеме никто не будет знать, то ее никто не будет решать».

Сестра также сообщила, что Сенцов отказывается от свиданий.

- Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал, - добавила она.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ.