На Донбассе трое военнослужащих получили тяжелые ранения от снайперских обстрелов

1 и 2 июня в результате обстрелов вражеских снайперов получили пулевое ранение трое украинских военнослужащих, их состояние врачи характеризуют как тяжелое.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«В результате боевых действий один наш военнослужащий получил пулевое ранение в результате вражеского снайперского обстрела. Это произошло возле Каменки. Состояние здоровья украинского военнослужащего характеризуется как тяжелое. Он был доставлен в больницу города Авдеевка», - сказал спикер Минообороны о событиях 1 июня.

Кроме того, еще двое военнослужащих от снайперов пострадали уже в субботу, 2 июня.

«Сегодня утром в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Они были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников – тяжелое», – сообщил Мотузяник.

Он также отметил, что к 11:00 за сегодня уже было зафиксировано 9 прицельных обстрелов. В частности, провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе Гнутово, Тарамчука, Лебединского, Широкино, Водяного, Павлополя и шахты Бутовка. Кроме того, обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам Новотошковского на Луганском направлении.

В целом за прошедшие сутки, 1 июня, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 33 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили более 20 мин различных калибров, запрещенных минскими договоренностями.

Подразделения Объединенных сил ведут активную оборону и 20 раз открывали адекватный огонь из штатного пехотного вооружения.

Он сообщил, что вчера на Луганском направлении зафиксировано 7 прицельных вражеских обстрелов. В частности, разрывы от вражеских мин калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, фиксировали возле Крымского.

Также на этом направлении противник вел провокационные обстрелы с применением пехотного оружия, в том числе гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Эти обстрелы зафиксировано в районе населенных пунктов Троицкое, Крымское, Луганское, Золотое. При этом защитники Крымского фиксировали вражеский обстрел из вооружения БМП.

На Донецком направлении прошедшие сутки снова наблюдалась враждебная активность - здесь зафиксировано 26 прицельных обстрелов со стороны противника.

В частности, враг выпустил по несколько снарядов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Чермалыка. Кроме этого, минометы калибра 82 мм противник применял по защитникам Павлополя.

В то же время российско-оккупационные войска вели огонь по украинским оборонным укреплениям из гранатометов и стрелкового оружия. Нередкие вражеские огневые провокации произошли в районе населенных пунктов Пищевик, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Талаковка, Березовое и Широкино.

«После 22 часов по защитниках населенного пункта Славное вел огонь вражеский снайпер», - отметил Мотузяник.

Напомним, на Донбассе пес спас украинского военного от пули снайпера.