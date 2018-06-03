СБУ опубликовала новые записи переговоров наемников ЧВК «Вагнера» на Донбассе

Служба безопасности Украины опубликовала новые записи переговоров между наемниками российской частной военной компании Вагнера.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В спецслужбе, отмечают, что 29 мая 2014 года в Луганскую область тайно вторглась ЧВК «Вагнера» в составе 86 человек, а за год численность группировки возросла до 1500.

«Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании «Славянский корпус», а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым», - отметили в СБУ.

Следствие установило, что одним из преступлений, совершенных россиянами, была катастрофа военно-транспортного самолета Ил-76, в результате которой погибли 49 украинских бойцов. Сегодня СБУ обнародовала очередные перехваты разговоров бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого с руководителем наемников Дмитрием Уткиным во время боевых действий.

«Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники «Вагнера» непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий Олег Иванников, более известный как «Орион» - российский офицер, причастный к катастрофе рейса МН17», - говорится в сообщении.

СБУ также установила, что с июня 2014 силы АТО уничтожили не менее 36 граждан РФ из ЧВК «Вагнера».

Напомним, ранее СБУ обнародовала перехваченные разговоры наемников «Вагнера» во время штурма Дебальцево в 2015 году.