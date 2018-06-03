Боевики на Донбассе захватили в плен двоих военнослужащих ВСУ

26 мая на Донбассе двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были захвачены в плен диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

«26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту было подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. В течение недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Противник не зря взял такую ​​своеобразную паузу. Это время было использовано для безумного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. В результате было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих», – говорится в сообщении.

«Сейчас они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые отрежиссированные враждебные телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаду частности», – добавили в бригаде.

Отмечается, что командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена.

В то же время, на подконтрольных боевикам сайтам можно найти информацию, что в плен попали Юрий Евтушок и Яков Веремейчик. По сообщениям боевиков, они были задержаны 26 мая так называемой «народной милицией ЛНР» при попытке перейти через «серую зону».

На видео взятые в плен военнослужащие озвучивают информацию, которая дискредитирует ВСУ.

Яков Веремейчик Юрий Евтушок

В то же время, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что в мае перешли линию фронта к боевикам четверо украинских военных.

«… Один из 36-й бригады морской пехоты, двое из 14-й бригады, один из 30-й бригады. Дезертиры, получается. «Залетный месяц» такой получился. Результат некомплекта, который пополняют «заробитчане». Когда некомплект на передовой достигает 60-70%, то выбор невелик. Сидит такой «залетчик», бухает, нарушает дисциплину, конфликтует, всем недоволен, а его не убирают, потому что и такой для чего-то да пригодится», – написал он в Facebook.

Напомним, 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

После чего его жена Оксана заявила, что не верит в его предательство.