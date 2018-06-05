Путин исключил возврат аннексированного Крыма Украине на любых условиях

Президент России Владимир Путин исключает возврат оккупированного Крыма Украине на любых условиях.

Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

- Нет таких условий и быть не может, - ответил Путин на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.

Он также в очередной раз назвал события февраля 2014 года в Украине "вооруженным переворотом" и объяснил действия российской армии на полуострове.

- Наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, - мы увеличили свой контингент для охраны наших вооруженных сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось, - добавил Путин.

Он подчеркнул, что после «переворота» крымчане «почувствовали себя в опасности», а российские войска обеспечили проведение «независимых свободных выборов».

Напомним, ранее Путин показательно проехал по Керченскому мосту в аннексированный Крым.