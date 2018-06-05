Россия вменила политзаключенному Сущенко попытку выяснить, будет ли наступление боевиков на Мариуполь

Украинский журналист Роман Сущенко осужден в России на 12 лет «в том числе за попытку выяснить возможность нового наступления на Мариуполь со стороны «ДНР».

Об сообщает российская газета «Коммерсант»

Как напоминает издание, поскольку дело Сущенко изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора. Из них следовало, что журналист был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

По данным газеты, следствие ФСБ считает, что свой отпуск Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации. Якобы выпускник военного училища Сущенко, имевший звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии. Кроме того, Сущенко, как полагают в ФСБ, пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из «ДНР» на Мариуполь.

Утверждается со ссылкой на знакомых журналиста, что ФСБ было заранее известно о военном прошлом Сущенко, что послужило поводом для установления за ним наблюдения.

Напомним, 4 июня, Московский городской суд сегодня вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима. В МИД назвали приговор незаконным и потребовали освободить украинского журналиста.

Как известно, в начале октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали журналиста «Укринформа» Романа Сущенко «при проведении шпионской акции». В сообщении ведомства журналиста назвали «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» и обвинили в том, что он «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской федерации».

По словам Фейгина, Сущенко шесть лет жил во Франции, занимая должность корреспондента агентства «Укринформ» в Париже, и часто приезжал в Россию. Защитник и министерство иностранных дел Украины настаивают, что свой очередной визит в страну Сущенко совершил по личным мотивам, так как в России у него живут родственники. Свою вину украинец отрицает.