На Донбассе контрразведка задержала агента «Министерства госбезопасности ДНР»

Военная контрразведкой операции Объединенных сил на Донбассе разоблачила агента так называемого «Минитерства госбезопасности» террористической организации «ДНР».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что агента «ДНР» военнослужащие одной из бригад ООС разоблачили еще 3 июня 2018 года. Им оказался житель Ясиноватой 1995 г.р, Алексей Наводничий.

«Представителями военной контрразведки СБУ со склада Объединенных сил установлено, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации «МГБ ДНР», который с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание», - говорится в сообщении

Материалы по Наводничем направлено в Волновахский отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, которым начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, ранее на Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков.