Один из главарей боевиков «ДНР» попал в ДТП, его девушка погибла

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В сети появилась информация о том, «командир» незаконного вооруженного формирования «Спарта» (которым до ликвидации руководил «Моторола» - ПН) Владимир Жога с позывным «Воха» попал в ДТП.

Об этом сообщают на сепаратистких сайтах.

Ссылаясь на данные жителей оккупированного Донбасса в соцсетях.  По имеющимся сведениям, террорист «Воха» выжил после аварии.

Также сообщают, что в результате ДТП девушка боевика погибла.

Напомним, ранее на Донбассе ликвидировали российского «комбата», возглавлявшего банду боевиков «Пятнашка».

Роман Свиридов

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