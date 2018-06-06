Один из главарей боевиков «ДНР» попал в ДТП, его девушка погибла

В сети появилась информация о том, «командир» незаконного вооруженного формирования «Спарта» (которым до ликвидации руководил «Моторола» - ПН) Владимир Жога с позывным «Воха» попал в ДТП.

Об этом сообщают на сепаратистких сайтах.

Ссылаясь на данные жителей оккупированного Донбасса в соцсетях. По имеющимся сведениям, террорист «Воха» выжил после аварии.

Также сообщают, что в результате ДТП девушка боевика погибла.

Напомним, ранее на Донбассе ликвидировали российского «комбата», возглавлявшего банду боевиков «Пятнашка».