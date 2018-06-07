Украинский политзаключенный Кольченко прекратил голодовку в российской тюрьме

Александр Кольченко Приговоренный к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку с требованием освободить другого политзаключенного Олега Сенцова, заявил, что прекращает голодовку.

Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Андрей Лепехин, сообщает «Громадське».

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. По его словам, он очень ослаб, уже стал терять сознание. В него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг», - написал он.

По словам Лепехина, Кольченко собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу. Лепехин рассказал, что за время голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались заставить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области.

«Решение о голодовке Александр принимал самостоятельно. По его словам он готовился к объявлении голодовки солидарности, сразу после того как узнал о заявлении Олега Сенцова. С тех пор Александр перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только «подготовился», объявил голодовку. За это время Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки», - отметил Лепехин.

Он добавил, что эти решения Кольченко озвучивал в присутствии своего адвоката с целью своевременного и точного донесения до общественности о своих шагах и позиции.

«Вынужден признать, что я переоценил свои силы – я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку. В противном случае я подверг бы свое здоровье неоправданному риску. Неоправданному по ряду причин: - Голодовка с выдвинутыми государству требованиями рассчитана на то, что государство стремится минимизировать риски для репутации, потери. Репутацию современной РФ вряд ли можно чем-то испортить – после аннексии Крыма, развязывания войны на юго-востоке Украины, публикации результатов расследования о сбитом малазийском «Боинге» и т.д.