С начала 2018 года жители Николаевщины выплатили почти ₴9 миллионов за лицензии на право торговли алкоголем и табаком

За 5 месяцев 2018 года ГУ ГФС в Николаевской области мобилизовало в местные бюджеты 8, 9 миллионов гривен платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

В сообщении говорится, что субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности имеют право на розничную торговлю алкогольными напитками или/и табачными изделиями при наличии у них соответствующих лицензий. Плату за лицензии осуществляют ежеквартально, равными частями, и она зачисляется в местные бюджеты.

Также в ведомстве обращают внимание на то, что получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков, которые функционируют на базе от государственных налоговых инспекций области, по месту расположения торгового объекта, или в управлении контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Николаевской области, по адресу: Николаев, улица Никольская, 47.

Ранее сообщалось, что с начала года жители Николаевщины выплатили свыше ₴2 миллиардов налоговых платежей.