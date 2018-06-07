СБУ освободила и вернула домой студента, задержанного боевиками «ЛНР» за поднятие украинского флага над школой

Сотрудники Службы безопасности вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Парень - уроженец Луганской области - в 2017 году вместе с родителями поехал в оккупированный Луганск для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе парень вместе с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения.

Юношей задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения.

Отмечается, что их допрашивали представители так называемого «МГБ ЛНР», которые применяли к ним меры психологического и физического давления.

В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБУ вернули парня в Винницу.

Напомним, ранее на Донбассе контрразведка задержала агента «Министерства госбезопасности ДНР»