Россия нацелила на Украину ракетные комплексы и несколько армий, - Турчинов

Россия построила вдоль украинской восточной границы мощную военную инфраструктуру.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, открывая девятый Национальный экспертный форум, передает «Радио Свобода».

- Пятый год идет война России против Украины, и никаких признаков нормализации ситуации мы не имеем... Два корпуса, которые входят в состав восьмой российской армии, фактически выполняют функцию, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. Их задача - задержать продвижение наших войск до подхода основных сил. Но где они дислоцируются? Построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы. Россия против нас оперирует не батальонами или дивизиями, а армиями, - говорит он.

Среди угроз с моря секретарь СНБО называет часть Каспийского флота России, переброшенную в Черноморский бассейн. Также он говорит о российских ракетных комплексах в Крыму и на восточных границах, которые, по его словам, способны нанести удар «фактически по всей территории Украины».

- В этой войне Россия, к сожалению, имеет союзников, которых мы считаем нашими стратегическими партнерами. Одним из самых опасных для нас является так называемый проект «Северный поток-2», это реальный вызов для нас, и испытание для нашего партнерства с западными коллегами, потому что потери, которые понесем мы - на порядок больше, чем те кредиты, которые нам сегодня предлагают, - заявил Турчинов.

Напомним, секретарь СНБО Турчинов потребовал от СБУ ввести санкции против украинских СМИ, которые транслировали парад боевиков «ДНР».